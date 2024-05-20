İbrahim Reisi’nin cenazesi Meşhed kentinde toprağa verilecek

Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran lideri İbrahim Reisi ve beraberindekilerin cenazelerinin 23 Mayıs Perşembe günü Mehşed kentinde toprağa verileceği duyuruldu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA’da yer alan habere göre Reisi ve beraberindekilerin cenazelerinin yarın Tebriz'de düzenlenecek tören sonrasında Kum kentine götürüleceği belirtildi.

Reisi ve beraberindekilerin cenazeleri daha sonra Tahran'ın Mosalla kentinde düzenlenecek törende karşılanacak. Cenazeler Güney Horasan vilayetindeki Bojnurd'a nakledilmesinin ardından 23 Mayıs Perşembe sabahı Meşhed'de İmam Rıza'nın türbesinin yanına defnedilecek.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmişti. Enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılmıştı.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Helikopterin enkazı, Türkiye'ye ait Akıncı İHA tarafından bulunmuştu.

Yaşamını yitirdiğinde 63 yaşında olan İbrahim Reisi, 2021'de göreve gelmişti. 2017'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini rakibi Hasan Ruhani karşısında kaybeden Reisi, İran'ın dini lider Ali Hamaney'in halefi olarak görülüyordu.