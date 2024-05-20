Politika

Dinarte'de hava saldırısı

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kürdistan Türkiye Dinarte hava saldırısı

Türk savaş uçakları, Akre’nin Dinarte nahiyesine bağlı Zanayan köyüne hava saldırısı düzenledi.

Kurdistan24 muhabiri Ari Hüseyin’in aktardığı bilgilere göre Türk savaş uçakları Akre’nin Dinarte nahiyesine bağlı Zanayan köyünde hava saldırısı düzenledi. Henüz saldırı sonucu yaşanan kayıplarla ilgili bilgi alınmadı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin PKK'ye karşı saldırılar düzenlemek için Irak'la koordinasyon sağlaması gerektiğini söylemişti.

Jeffrey, Türkiye'nin Kürdistan Bölgesi'nde PKK’ye karşı saldırılarına ilişkin, "Türkiye, terörle mücadele ediyor. Ancak saldırılarının Irak ile koordineli olması gerekiyor.” demişti.

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