Reisi'nin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

İran lideri Reisi ve beraberindekilerin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

Mehr Haber Ajansı’nda yer haber göre İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı Koordinatör Yardımcısı General Ali Abdullahi başkanlığındaki üst düzey havacılık teknik heyetinin teknik uzmanlarla birlikte kazanın nedenini araştırmak üzere kaza yerini ziyaret ettiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmişti. Enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılmıştı.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Helikopterin enkazı, Türkiye'ye ait Akıncı İHA tarafından bulunmuştu.

Yaşamını yitirdiğinde 63 yaşında olan İbrahim Reisi, 2021'de göreve gelmişti. 2017'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini rakibi Hasan Ruhani karşısında kaybeden Reisi, İran'ın dini lider Ali Hamaney'in halefi olarak görülüyordu.