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Barzan'da Şaneder Platformu düzenlendi

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kürdistan Şaneder Z Barzan bölgesi Mele Mustafa Barzani Şaneder Platformu

Mele Mustafa Barzani'nin katılımıyla Barzan bölgesinde Şaneder Platformu gerçekleştirildi.

Mele Mustafa Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre Soran Bağımsız İdaresi ile Kürdistan Bölgesi Belediyeler ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen erkinliğe Mele Mustafa Barzani’nin yanı sıra İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Said Ali, Belediyeler ve Turizm Bakanı Sasan Awni, Tuğgeneral Sihad Barzani, çok sayıda yabancı konsolos, hükümet, siyasi, askeri yetkililer ile yerli ve yabancı konuklar da katıldı.

Etkinlikte, Cambridge Üniversitesi'nden gelen arkeologlar, Şanerder Mağarası'ndaki yeni bulguların yanı sıra Neandertallerin ve 75 bin yıl önce mağarada yaşayan kadının (Şaneder Z) iskeletlerinin nasıl keşfedildiğine dair konuşma yaptı.

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