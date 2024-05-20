Politika

Çin'den 3 ABD'li şirkete yaptırım

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dünya Çin ABD Yaptırım listesi

Çin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle 3 Amerikan savunma sanayi şirketine yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Boeing Defense'in uzay ve güvenlik birimi ile General Atomics Aeronautical Systems ve General Dynamics Land Systems şirketleri "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Söz konusu ABD'li şirketlerin Çin'de daha fazla yatırım yapması engelleneceği belirtilen açıklamada, üst düzey yöneticilerinin de Çin'e girişleri yasaklanacağı kaydedildi.

Yaptırım kararı, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin yemin ederek görevine başladığı güne denk geldi.

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