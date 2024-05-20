Plasschaert’in yeni görevi belli oldu

Jeanine Hennis-Plasschaert, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü olarak atandı.

BM Sözcülük Ofisinden atamaya ilişkin yapılan açıklamada Jeanine Hennis-Plasschaert'in, BM Lübnan Özel Koordinatörü olarak atandığı duyuruldu.

Hennis-Plasschaert'in mevcut BM Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka'nın yerini alacağı kaydedilen açıklamada, Wronecka'ya kararlılığı ve liderliği için teşekkür edildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in atamasını yaptığı Hennis-Plasschaert'in diplomasi, uluslararası güvenlik ve Orta Doğu konularında 25 yıllık deneyimi olduğu bildirildi.

Hollandalı Hennis-Plasschaert, 2018 yılından bu yana BM Irak Özel Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

7 Nisan 1973 doğumlusu olan Plasschaert, İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.