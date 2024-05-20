Erdoğan: İran için 1 günlük yas kararı aldık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkesinde 1 günlük yas kararı aldığını açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında insansız hava araçlarının (İHA) öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Erdoğan, “Bayraktar AKINCI TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üserine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. AKINCI zorlu hava şartlarına rağmen toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra ülkemize döndü.” açıklamasında bulundu.

Erdoğan ayrıca kabine toplantısında İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkesinde 1 günlük yas kararı aldıklarını açıkladı.

Ülkesinin Yunanistan’la olan temaslarına değinen Erdoğan, “Yunanistanla temaslarımızın artmasından memnunuz. Ortak menfaatlerimizin olduğu hususlarda uzlaşma zemini aramaktanda imtina etmeyeceğiz. Bunun sabır ve dirayet gerektiren bir süreç olduğunun farkındayız. (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in de bizimle aynı hisssiyatı paylaştığını görüyoruz. Risklerin farkında olarak inşallah süreci kararlılıkla ilerleteceğiz. Türkiye uzatılan hiç bir eli havada bırakmaz.” dedi.

Yeni anayasaya çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, “Adliyenin kapısını adaletin kapısına dönüştürmek için pek çok adım attık. Hükümetlerimiz döneminde milletimizin takdiriyle gerçekleştirilen anayasa değişiklikleri mevcuyt anayasanın artık kangrene dönüşmüş sorunlarını giderdi.” ifadelerini kullandı.

Yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünün gerçeğe dönüştürüleceğine inandığını belirten Türkiye Cumhurbaşkanı, “Bunu kendimiz için istemiyoruz, Türkiye'nin buna ihtiyacı var, milletimizin buna ihtiyacı var. Gelecek nesiller özgürlükçü bir anayasa ile yönetilmeyi hak etmektedir. Siyaset, sivil anayasa yapabilecek kudrette.” diye konuştu.