Politika

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi belli oldu

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İran Cumhurbaşkanlığı seçimi İran İbrahim Reisi helikopter kazası

İran İçişleri Bakanlığı yeni cumhurbaşkanını seçmek için 38 gün içinde seçim yapmayı planlıyor.

İran Seçim Merkezi Sözcüsü Mohsen İslami, 14. cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı tarih olarak 28 Haziran'ın Koruma Konseyi'ne önerildiğini söyledi.

Önerilen bu tarihe göre adaylar için son kayıt tarihi 28 Mayıs olacak.

İran Anayasasına göre cumhurbaşkanının vefatından sonraki 50 gün içinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması gerekiyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmişti. Enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılmıştı.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Helikopterin enkazı, Türkiye'ye ait Akıncı İHA tarafından bulunmuştu.

Yaşamını yitirdiğinde 63 yaşında olan İbrahim Reisi, 2021'de göreve gelmişti. 2017'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini rakibi Hasan Ruhani karşısında kaybeden Reisi, İran'ın dini lider Ali Hamaney'in halefi olarak görülüyordu.

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