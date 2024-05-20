Politika

Putin'den Hamaney'e başsağlığı telefonu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
dünya Vladimir Putin İbrahim Reisi helikopter kazası Ali Hamaney

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran dini lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir'e taziyelerini iletti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Reisi'nin helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin ardından Hamaney ve Muhbir'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, görüşmede Reisi'nin seçkin siyasetçi olduğunu, yurttaşlarından büyük saygı gördüğünü ve yurt dışında önemli bir otoriteye sahip bulunduğunu belirtti.

Açıklamaya göre Rusya Devet Başkanı görüşmede şunları kaydetti:

"İran halkının başına gelen büyük trajedide İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer devlet adamlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle en derin taziyelerimizi kabul edin. Reisi, Rusya'nın gerçek dostu olarak ülkelerimiz arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine paha biçilmez kişisel katkıda bulundu, ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması için büyük çaba sarf etti. Reisi ile birçok kez görüşme fırsatım oldu ve bu güzel adamı hep hatırlayacağım."

Kremlin, Muhammed Mohbir'in özellikle ülkenin zor zamanlarında verdiği destek dolayısıyla Putin'e teşekkür ettiğini belirtti.

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