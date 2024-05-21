Türkiye'de İbrahim Reisi için bayraklar yarıya indirildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiği helikopter kazası sonrası Türkiye'de ilan edilen milli yas dolayısıyla bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.

İlan edilen bir günlük milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopterle İran Azerbaycan sınırında bir törene katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Reisi Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı. İran'a dönüş yolunda Reisi'yi ve heyetini taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle kaza yaptı.

Helikopterin enkazı, İran’ın Türkiye’den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı talep etmesi üzerine görevlendirilen Akıncı İHA tarafından tespit edilmişti.

Söz konusu helikopter kazasından İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın yanı sıra 9 kişi hayatını kaybetmişti.