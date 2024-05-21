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Ekvador’da şiddetli deprem

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dünya Ekvador deprem ABD

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü El Oro eyaletine bağlı Pinas kasabası olan depreme ilişkin detayları paylaştı.

USG, 5,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 88 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini aktardı.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı da ifade edildi.

Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

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