Politika

Netanyahu'dan yakalama kararına tepki

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netanyahu
netanyahu
dünya UCM İsrail Gazze

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, yakalama kararı başvurusunun, “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemizm örneği olduğunu” savundu.

Binyamin Netanyahu, UCM Başsavcısı Han'ın kendisi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için yakalama kararı başvurusuna ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.

Başsavcının yakalama kararı başvurusunun “saçma ve yanlış” olduğunu söyleyen Netanyahu, bunun “tüm İsrail devletine ve ordusuna yöneltildiğini” iddia etti.

Netanyahu, Gazze’deki saldırıların devam edeceğine işaret ederek, “UCM’nin, İsrail’in Hamas’ı devirmesini engellemeyeceğine söz veriyorum.” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi talebi ve Filistin’e destek amacıyla birçok ülkede üniversitelerde yapılan gösterilere atıfta bulunan Netanyahu, söz konusu başvurunun “üniversite kampüslerinden UCM’ye taşınan yeni bir antisemitizm örneği olduğunu” öne sürdü.

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