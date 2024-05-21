John Kirby: Reisi'nin öldüğü kazayla ilgili ABD'ye yönelik suçlamalar asılsız

Beyaz Saray, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin bulunduğu helikopter kazasından "ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu" yönündeki suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde İran'la ilgili gündemi değerlendirirken, Reisi'nin bir helikopter kazasında vefatından dolayı üzüntü duyduklarını söyledi.

“İran'ın bölgedeki unsurlara verdiği desteğin ciddi zararlara neden olduğunu” kaydeden Kirby, “7 Ekim'deki Hamas saldırılarına İran'ın destek sağladığını ve dolayısıyla Reisi'nin ellerinin kanlı olduğunu” savundu.

Kirby, Reisi'nin helikopterinin düşmesinin sorumlularından birinin, bu ülkenin sivil havacılık unsurlarına yaptırım uygulayan ABD olduğunu savunan eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in açıklamalarının "temelsiz" olduğunu öne sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı, "(Bu olayda) ABD yaptırımlarının sorumlu olduğu iddiası tamamen asılsızdır. Kazanın sebebi henüz net değil, en azından bize net değil. Sivil havacılık dahil kendi ekipmanlarının güvenilirlik ve emniyetinden kendileri sorumludur. Dolayısıyla (iddialar) tamamıyla asılsız." dedi.

Kirby, İran'ın bu olayda da ABD'yi sorumlu tutmak için bir yol bulmaya çalıştığını ve bunun sürpriz olmadığını dile getirdi.

Eski İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında "asli sorumlularından birinin" ülkenin sivil havacılık sektörünü etkileyen tek taraflı yaptırımlar uygulayan ABD olduğunu savunmuştu.