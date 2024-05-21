Başbakan Barzani, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin taziye merasimine katıldı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yaşanan helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin taziye merasimine katıldı.

Başbakan Barzani, bugün (21 Mayıs 2024) İran lideri Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler için İran'ın Erbil Başkonsolosluğunda düzenlenen taziye merasimine katılım gösterdi.

Mesrur Barzani, 20 Mayıs'ta İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim’in 19 Mayıs 2024’te yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla paylaştığı mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini” iletmişti.

Mesrur Barzani, İbrahim Raisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve arkadaşlarının helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin liderliğine, hükümetine ve halkına en derin başsağlığı dileklerini sunmuştu.

“Allah'tan merhumların ruhlarını rahmetine kavuşturmasını, ailelerine ve İran halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz.” diyen Başbakan mesajında, “İran halkının üzüntüsünü ve derin acısını paylaşırken, bu zor koşullarda onların yanında olduğumuzu ve onlarla dayanışmamızı teyit ediyoruz.” sözlerine yer vermişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmişti. Enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılmıştı.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Helikopterin enkazı, Türkiye'ye ait Akıncı İHA tarafından bulunmuştu.