Mesrur Barzani: İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi Erbil'de karşılamayı bekliyorduk

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve arkadaşlarının helikopter kazasında hayatını kaybetmesi bizi derinden üzdü." dedi.

Başbakan Barzani, bugün (21 Mayıs 2024) İran lideri Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler için İran'ın Erbil Başkonsolosluğunda düzenlenen taziye merasimine katılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"İran Başkonsolosluğu aracılığıyla İran liderliğine, cumhurbaşkanlığına, hükümetine ve halkına taziyelerimizi iletmeye geldik. Bunun İran halkının son acısı olmasını temenni ediyoruz" diyen Mesrur Barzani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin önümüzdeki günlerde Irak'a yapmayı planladığı ziyaretle ilgili “Birkaç gün sonra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi Erbil'de karşılamayı bekliyorduk. Ama ne yazık ki Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve arkadaşlarının ölümüyle sonuçlanan bu trajik kaza yaşandı. Kaza bizi derinden üzdü.” açıklamasında bulundu.

Başbakan Barzani, ayrıca bu olayların milletleri birbirine yaklaştırmasına ve birbirileriyle daha iyi ilişkiler kurabilmesine vesile olması temennisinde bulundu.

İran lideri İbrahim Reisi'nin 28 Mayıs'ta Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmesi planlanıyordu.

Mesrur Barzani, 20 Mayıs'ta İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim’in 19 Mayıs 2024’te yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla paylaştığı mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini” iletmişti.

Mesrur Barzani, İbrahim Raisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve arkadaşlarının helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin liderliğine, hükümetine ve halkına en derin başsağlığı dileklerini sunmuştu.

“Allah'tan merhumların ruhlarını rahmetine kavuşturmasını, ailelerine ve İran halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz.” diyen Başbakan mesajında, “İran halkının üzüntüsünü ve derin acısını paylaşırken, bu zor koşullarda onların yanında olduğumuzu ve onlarla dayanışmamızı teyit ediyoruz.” sözlerine yer vermişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmişti. Enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılmıştı.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Helikopterin enkazı, Türkiye'ye ait Akıncı İHA tarafından bulunmuştu.