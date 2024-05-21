Federal Mahkeme bileşenlere ilişkin kararı onayladı

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Seçim Yargı Komitesinin Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden 5’ini bileşenlere verme kararını onayladı.

Irak Yüksek Yargı Konseyine ait Seçim Yargı Komitesi; Kürdistan Bölgesi'ndeki bileşenler tarafından iletilen bir dizi şikayete yanıt olarak, Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden 5’inin bileşenlere tahsis edilmesine karar verdi.

Böylece Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden 95 sandalye siyasi partilere, diğer 5 sandalye ise bileşenlere tahsis edilmiş olacak.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi bugün (21 Mayıs 2024) Seçim Yargı Komitesinin kararını onayladı. Dün 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü yayınlanan karar tasarısına göre bileşenlere tahsis edilen sandalyeler şu şekilde dağıtılacak:

1. Erbil: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

2. Süleymaniye: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

3. Duhok: 1 sandalye Ermeniler için

Federal Mahkeme 21 Şubat’ta, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki sandalye sayısının 111'den 100'e düşürülmesine ve Kürdistan Bölgesi'nin 4 seçim bölgesine (Erbil 34 sandalye, Süleymaniye 38 sandalye, Duhok 25 sandalye, Halepçe 3 sandalye) bölünmesine karar vermişti.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, bugün (21 Mayıs 2024) K24'e yaptığı açıklamada, komisyon üyelerinin Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden 5’i bileşenlere ayrılmasının ardından kalan 95 sandalyeyi yeniden dağıtmak için tekrar toplanacağını söyledi.

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu Milletvekili Şiwan Kelari de K24’e yaptığı açıklamada, söz konusu kararı “olumlu” olarak değerlendirdi.

KDP Siyasi Bürosunun açıklaması, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin çabaları ve Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin Federal Mahkemeye bulunduğu şikayet sonucunda kota sandalyelerinin iade edildiğine işaret eden Kelari, bileşenlere tahsis edilen sandalyelerin “yanlış ve adaletsizce” illere dağıtıldığını bildirdi.