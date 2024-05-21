Ekonomi

Başbakan ​​Barzani'nin talimatı üzerine Reşkin Parkı inşa edilecek

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı ​​Mesrur Barzani
Kürdistan Bölgesi Başbakanı ​​Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Reşkin Parkı Erbil

Kürdistan Bölgesi Başbakanı ​​Mesrur Barzani'nin talimatı üzerine Reşkin Parkı, Erbil'de 15 milyar dinar maliyetle inşa edilecek.

Reşkin Parkı’nın, Kürdistan Bölgesi Belediyeler ve Turizm Bakanlığı gözetiminde başkent Erbil'de 120 bin metrekare alan üzerinde inşa edilmesine karar verildi.

Projenin uygulanması için Belediyeler ve Turizm Bakanı Sasan Awni tarafından bir komite görevlendirildi.

Proje şu bölümlerden oluşuyor:

1. 1600 metre uzunluğunda duvar

2. Otopark

3. İki adet modern kafeterya 

4. Koşu ve bisiklet yolları 

5- 300 metreküp kapasiteli iki adet su deposu

6. 500 metre derinliğinde su kuyusu

7. Elektrik ve aydınlatma sistemi

8. On binlerce fidan ve çiçek

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