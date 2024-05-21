Papa’dan Hamaney'e taziye mesajı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e kazada Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile arkadaşları için başsağlığı dileklerini iletti.

Papa Franciscus, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile arkadaşlarının helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Ali Hamaney'e taziye mesajı gönderdi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Franciscus’un Hamaney'e kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Papa taziye mesajında, bu zor zamanda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına manevi olarak yakınlığını dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmişti. Enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılmıştı.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Helikopterin enkazı, Türkiye'ye ait Akıncı İHA tarafından bulunmuştu.