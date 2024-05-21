Kürdistan Bölgesi heyeti Reisi'nin taziye merasimine katılmak için İran’a gidecek

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden üst düzey bir heyetin helikopter kazasında yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin taziye merasimine katılmak için İran’a gideceği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından bugün (21 Mayıs 2024) yapılan açıklamaya göre Başkan Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başkan Yardımcısı Mustafa Seyid Kadir, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve İçişleri Bakanı Reber Ahmed’den oluşan üst düzey bir heyetin İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve arkadaşları için düzenlenecek taziye merasimine katılacak.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmişti. Enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılmıştı.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Helikopterin enkazı, Türkiye'ye ait Akıncı İHA tarafından bulunmuştu.