Muna Kahveci: Sandalye sayımızı artırmaya çalışıyoruz

Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, kota sandalyelerinin dağılımının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Muna Kahveci, bugün (21 Mayıs 2024) düzenlenen basın toplantısında, “Irak Yüksek Seçim Komisyonunu kararını gözden geçirmeye, kota sandalyelerinin sayısını artırmaya ve sandalyeleri birden fazla seçim bölgesine bölmemeye çağırıyoruz.” dedi.

Bileşenlere tahsis edilen sandalyelerin dağılımının gözden geçirilmesi halinde parlamento seçimlerine katılacaklarını vurgulayan Kahveci, tüm kurumların korunacağı ve bileşenlerin Kürdistan Parlamentosuna aktif olarak katılımını garanti alacak bir seçimin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kota sandalyelerinin “adaletsizce” dağıtıldığını belirten Muna Kahveci, “Sandalye sayımızı artırmaya yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, bugün Seçim Yargı Komitesinin Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden 5’ini bileşenlere verme kararını onaylamıştı.

Karara göre bileşenlere tahsis edilen sandalyeler şu şekilde dağıtılacak:

1. Erbil: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

2. Süleymaniye: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

3. Duhok: 1 sandalye Ermeniler için

Federal Mahkeme 21 Şubat’ta, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki sandalye sayısının 111'den 100'e düşürülmesine ve Kürdistan Bölgesi'nin 4 seçim bölgesine (Erbil 34 sandalye, Süleymaniye 38 sandalye, Duhok 25 sandalye, Halepçe 3 sandalye) bölünmesine karar vermişti.