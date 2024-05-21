Saman Sorani: Reisi, Tahran-Erbil ilişkilerini daha iyi bir aşamaya taşımaya çalışıyordu

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Saman Sorani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini daha iyi bir aşamaya taşımaya çalıştığını bildirdi.

K24 haber bültenine konuk olan Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Saman Sorani, İran İslam Cumhuriyeti'nin 45 yıldır sağlam bir sistem kurduğunu ve kurumlarının bu sisteme göre çalıştığını belirterek, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatının ülkenin iç siyasi sistemini etkilemeyeceğini söyledi.

Reformcuların İran'ın siyasi meydanına dönmesinin kolay olmayacağına işaret eden Sorani, "Devletin en yüksek kurumları kendilerinin kontrolünde dolayısıyla ülkede muhafazakarlar hakim olacak." dedi.

Uluslararası ilişikiler uzmanı Sorani, İbrahim Reisi’nin İran-Kürdistan ilişkilerini daha iyi bir aşamaya taşımak için Erbil’e ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını sözlerine ekledi.

İran lideri İbrahim Reisi'nin 28 Mayıs'ta Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmesi planlanıyordu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmişti. Enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılmıştı.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Helikopterin enkazı, Türkiye'ye ait Akıncı İHA tarafından bulunmuştu.