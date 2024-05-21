Aydın Maruf: Irak Seçim Komisyonu bileşenlere karşı haksızlık yaptı

Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, “Irak Seçim Komisyonu kararında bileşenlerin çıkarlarını dikkate almadı. Bir siyasi partinin çıkarları uğruna bileşenlere karşı haksızlık yaptı.” dedi.

K24 haber bültenine konuk olan Bölge Bakanı Maruf, bugün yine bileşenlere “haksızlık” yapıldığını belirterek, “Irak Seçim Komisyonunun kotaya ilişkin kararı siyasidir. Adaletsizce sandalyelerin illere bölünmesine karar verildi.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın bileşenlerin çıkarına verilmediğini kaydeden Aydın Maruf, “Komisyonun kararını reddediyoruz. Komisyon, bir siyasi partinin çıkarları uğruna bileşenlere haksızlık yaptı. Bu, bileşenlerin durumunu olumsuz etkileyecektir. Kota sistemi siyasi bir mesele dönüştü, bileşenlerin işlerine sürekli müdahale ediliyor. Tüm taraflar bileşenlerin haklarını savunmalıydı. Ne yazık ki komisyonun kararında bileşenlerin çıkarları ve talepleri dikkate alınmadı.” diye konuştu.

Her zaman bileşenlerin haklarını savunduğu ve 5 kota sandalyesinin iadesinde çaba gösterdiği için Başbakan Mesrur ​​Barzani'ye teşekkür eden Aydın Maruf, seçim sürecine daha etkin katılabilmeleri için Irak Seçim Komisyonunun bileşenlerin iradesine saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Bakan Maruf, seçimlerin tüm siyasi partilerin katılımıyla yapılmasından yana olduklarına vurgu yaparak, "Gelecekte bize yapılan haksızlığa karşı tavrımız olacaktır.” dedi.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, bugün Seçim Yargı Komitesinin Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden 5’ini bileşenlere verme kararını onaylamıştı.

Karara göre bileşenlere tahsis edilen sandalyeler şu şekilde dağıtılacak:

1. Erbil: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

2. Süleymaniye: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

3. Duhok: 1 sandalye Ermeniler için

Federal Mahkeme 21 Şubat’ta, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki sandalye sayısının 111'den 100'e düşürülmesine ve Kürdistan Bölgesi'nin 4 seçim bölgesine (Erbil 34 sandalye, Süleymaniye 38 sandalye, Duhok 25 sandalye, Halepçe 3 sandalye) bölünmesine karar vermişti.