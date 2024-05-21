Politika

Kahveci: Kota sandalyesinin iadesi siyasi bir gücün çıkarına

author_image Kurdistan24
Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci
Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci
kürdistan Muna kahveci Federal Mahkeme Kota sandalyesi Kürdistan Parlamentosu

Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, Federal Mahkemenin kararının soru işaretini oluşturduğunu belirterek, kararın siyasi bir gücün çıkarına olduğunu söyledi.

K24’te yayınlanan Basi Roj programına katılan Muna Kahveci, Federal Mahkemenin kotaya ilişkin bugünkü kararına dair “Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) şikayette bulunmasa Federal Mahkemesi bileşenler aleyhine karar almazdı” değerlendirmesinde bulundu.

Kota sandalyesinin iadesinin, bileşenlerin onurunun geri dönmesi anlamına geldiğine dikkat çeken Muna Kahveci, “Bileşenlerin katılımı olmadan Kürdistan Parlamento seçimlerinin yapılamayacağının kanıtıdır.” ifadesini kullandı.

“Kota sandalyelerinin sayısını kısıtlamanın bileşenlerin kimliklerini zayıflatmaya ve kaderlerini tehdit etmeye yönelik bir adım olduğunu” söyleyen Muna Kahveci şunları kaydetti:

“Federal Mahkemenin bugünkü kararı soru işaretini oluşturdu. Federal Mahkeme kararıyla iade edilen 5 sandalyeyi komisyon bile bileşenlere nasıl dağıtacağını bilmiyor. Türkmenlerin yüzde 95'i Erbil'de, Süleymaniye'de çok az sayıda Türkmen var. Bu da (Süleymaniye’de) sandalye kazanmak için yeterli değildir.”

Bileşenlere karşı yapılanların bir kumpas olduğunu ifade eden Kahveci, “Kota sandalyelerinin iadesi bileşenlerin çıkarına değil, siyasi bir gücün çıkarınadır.” dedi.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 21 Mayıs’ta Seçim Yargı Komitesinin Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden 5’ini bileşenlere verme kararını onaylamıştı.

Karara göre bileşenlere tahsis edilen sandalyeler şu şekilde dağıtılacak:

1. Erbil: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

2. Süleymaniye: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

3. Duhok: 1 sandalye Ermeniler için

Federal Mahkeme 21 Şubat’ta, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki sandalye sayısının 111'den 100'e düşürülmesine ve Kürdistan Bölgesi'nin 4 seçim bölgesine (Erbil 34 sandalye, Süleymaniye 38 sandalye, Duhok 25 sandalye, Halepçe 3 sandalye) bölünmesine karar vermişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv