Kahveci: Kota sandalyesinin iadesi siyasi bir gücün çıkarına

Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, Federal Mahkemenin kararının soru işaretini oluşturduğunu belirterek, kararın siyasi bir gücün çıkarına olduğunu söyledi.

K24’te yayınlanan Basi Roj programına katılan Muna Kahveci, Federal Mahkemenin kotaya ilişkin bugünkü kararına dair “Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) şikayette bulunmasa Federal Mahkemesi bileşenler aleyhine karar almazdı” değerlendirmesinde bulundu.

Kota sandalyesinin iadesinin, bileşenlerin onurunun geri dönmesi anlamına geldiğine dikkat çeken Muna Kahveci, “Bileşenlerin katılımı olmadan Kürdistan Parlamento seçimlerinin yapılamayacağının kanıtıdır.” ifadesini kullandı.

“Kota sandalyelerinin sayısını kısıtlamanın bileşenlerin kimliklerini zayıflatmaya ve kaderlerini tehdit etmeye yönelik bir adım olduğunu” söyleyen Muna Kahveci şunları kaydetti:

“Federal Mahkemenin bugünkü kararı soru işaretini oluşturdu. Federal Mahkeme kararıyla iade edilen 5 sandalyeyi komisyon bile bileşenlere nasıl dağıtacağını bilmiyor. Türkmenlerin yüzde 95'i Erbil'de, Süleymaniye'de çok az sayıda Türkmen var. Bu da (Süleymaniye’de) sandalye kazanmak için yeterli değildir.”

Bileşenlere karşı yapılanların bir kumpas olduğunu ifade eden Kahveci, “Kota sandalyelerinin iadesi bileşenlerin çıkarına değil, siyasi bir gücün çıkarınadır.” dedi.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 21 Mayıs’ta Seçim Yargı Komitesinin Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden 5’ini bileşenlere verme kararını onaylamıştı.

Karara göre bileşenlere tahsis edilen sandalyeler şu şekilde dağıtılacak:

1. Erbil: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

2. Süleymaniye: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

3. Duhok: 1 sandalye Ermeniler için

Federal Mahkeme 21 Şubat’ta, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki sandalye sayısının 111'den 100'e düşürülmesine ve Kürdistan Bölgesi'nin 4 seçim bölgesine (Erbil 34 sandalye, Süleymaniye 38 sandalye, Duhok 25 sandalye, Halepçe 3 sandalye) bölünmesine karar vermişti.