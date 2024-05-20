Yoav Gallant: Hiç kimsenin İsrail'i eleştirme hakkı yok

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında uluslararası "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Dünyada hiç kimsenin İsrail'i eleştirme hakkının olmadığını" belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Gallant, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırındaki Golani Tugayı'ndan subay ve askerler ile toplantı yaptı.

İsrail ordusunun Lübnan sınırının yanı sıra Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde de saldırılar düzenlediğini söyleyen Gallant, Gazze'deki çatışmaların İsrail ordusuna Lübnan sınırındaki çatışmalar için "tecrübe kazandırdığını" savundu.

"Filistin yönetimi, Hamas, Hizbullah ve İran'daki düşman unsurlar tarafından yönlendirilen İsrail'i kendini savunma hakkından mahrum bırakmaya yönelik bir uğraşın" olduğunu iddia eden Gallant, Gallant, "Dünyada hiç kimsenin İsrail'i ve bizim davranış şeklimizi eleştirmeye yönelik ahlaki hakkı yoktur." dedi.

UCM Başsavcısı'nın "yakalama kararı" başvurusuna da değinen Bakan Gallant, yakalama kararı isteyenlerin "İsrail askerlerine saldırdığını" öne sürdü.

-Netanyahu için yakalama kararı

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.