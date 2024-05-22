Meksika'da silahla vurulmuş 10 ceset bulundu

Meksika'nın Guerrero eyaletinde, silahla vurulduğu tespit edilen 10 kişinin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.

Guerrero eyaleti Kamu Güvenliği Sekterliğinden yapılan açıklamaya göre Acapulco kentindeki Emliano Zapata Mahallesi'nde, çok sayıda ceset bulundu.

Olayın organize suç örgütlerinin hesaplaşmasından kaynaklandığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin silahla öldürüldükten sonra cadde kenarlarına atıldığı aktarıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin şüphelilerin bulunması için çalışma başlattığı ifade edildi.

Pasifik'e kıyısı olan Acapulco kenti, uyuşturucu kaçakçılığı açısından geçiş noktası olarak kabul ediliyor.

Güvenlik verilerine göre Guerrero'da, 2023'te şiddet olaylarından 1890 kişi hayatını kaybetti.