Blinken'dan Reisi'nin vefatı için dikkat çeken açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran halkının Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünden sonra daha iyi bir konuma ulaşabileceğini söyledi.

Bakan Blinken, Kongre Dış İlişkiler Komitesi toplantısında, Senatöre Ted Cruz’un ABD Dışileri Bakanlığının Tahran'a gönderdiği resmi taziye mesajına ilişkin sorusunu yanıtladı.

“Kesinlikle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin vefatından üzüntü duymadıklarını” söyleyen Blinken, “Reisi'nin cumhurbaşkanı olarak bulaştığı tüm korkunç şeyleri göz önünde bulundurursak, dünyanın daha iyi olacağını, belki de İran halkı için daha iyi olacağını söyleyebilirim.” diye konuştu.

Senatör John Barrasso ise Dışişleri Bakanlığını başsağlığı dilekleri nedeniyle eleştirirken, böyle bir kararı "büyük bir hata" olarak nitelendirdi.

John Barrasso’na yanıt veren Bakan Blinken, “İster düşman ister dost olsun, liderlerin kaybı nedeniyle dünya ülkelerinin sunduğu gibi taziyelerimizi sunuyoruz.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İbrahim Reisi, dışişleri bakanı ve beraberindeki heyetin vefatı nedeniyle taziyelerini iletirken, İran'ın insan hakları ve özgürlükler mücadelesine verdiği desteği bir kez daha teyit etmişti.