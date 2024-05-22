Reisi için Tahran'da cenaze namazı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Tahran'da tören düzenleniyor.

İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri, Tebriz kentinden başkent Tahran’a götürüldü.

Mehrabad Havaalanına götürülen cenazeler için karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze törenini düzenleme komitesinden yapılan açıklamaya göre Reisi ve beraberindekilerin cenaze namazı 22 Mayıs Çarşamba günü (bugün) Tahran’da kılınıyor.

Cenaze namazını İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldıracak.

Namaz sonrasında cenaze töreninin İnkılab Meydan’ından Azadi Meydanı’na kadar devam edeceği paylaşılan açıklamada, vatandaşların toplu taşıma ile bölgeye gitmeleri istendi.

Devlet liderlerinin katılacağı tören ise saat 16.00’da başlayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün İran’da düzenlenecek cenaze törenine katılacağı duyurulmuştu.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından 21 Mayıs 2024'te yapılan açıklamaya göre Başkan Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başkan Yardımcısı Mustafa Seyid Kadir, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve İçişleri Bakanı Reber Ahmed’den oluşan üst düzey bir heyet, İbrahim Reisi ve beraberindekiler için İran'da düzenlenecek taziye merasimine katılacak.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmişti. Enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılmıştı.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Helikopterin enkazı, Türkiye'ye ait Akıncı İHA tarafından bulunmuştu.