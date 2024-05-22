Soran'da 7 bin yıllık arkeolojik kalıntılar bulundu

Soran Bağımsız İdaresi'nde bir arkeolojik alanında yürütülen kazı çalışmalarında, dört farklı dönemine ait 7 bin yıllık kalıntılar bulundu.

Soran ilçesinin merkezinde Banahelk adı verilen arkeolojik alanında, Barselona Üniversitesi, Salahaddin Üniversitesi ve Soran Arkeoloji'nin oluşturduğu ortak ekip 6 yıldır kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Altı yıldır dikkatli bir şekilde yapılan kazılarda, bazı eserlerin bulunması ekibin umutsuzluğa kapılmamasını sağladı.

Kazıda, insanlık tarihinin dört farklı dönemine ait 7 bin yıllık kalıntılar bulundu.

İspanya’daki Barselona Üniversitesinden Profesör Ana Gomez, çalışmalara ilişkin Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulundu.

Bundan 6 yıl önce bölgede çalışma fırsatı bulduklarını belirten Pr. Gomez, “Buradaki evler dikdörtgen ve dairesel şekillerde çamurdan yapılmış. Her şey korunmuş, yani boyalı tabaklar, mutfak aletleri ve hayvan kemikleri.” dedi.

Kazı alanındaki bazı parçaların zamanında dışardan getirildiğini işaret eden Gomez, “Bu önemli çünkü bu, dışarıdan bir şeyler getirip başka yerlere dağıtabildikleri anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

Çömleklerin içinde farklı karbon katmanlarına sahip hayvan kemiklerinin yer aldığı ve parçaların üzerindeki oymaların farklı şekil ve hikayelere sahip olduğu da belirtiliyor.

Kürdistan Bölgesi'ndeki 5 bin arkeolojik alandan 1200'ü Soran'da kayıtlı bulunuyor.

Soran Arkeoloji İdaresi Müdürü Abdulwahab Silêman ise “Halaf döneminde evlerin şeklinin görünümü dairesel veya sadece T şeklindeydi ancak, burada dairesel şekilde evler hiç yok. Evlerin tamamı köşeli ve dikdörtgen şeklindedir, Bu da Kürdistan denen burada yaşayan halkın mimari açıdan çok gelişmiş olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

Banahelk arkeolojik alanı, Soran kasabasının merkezinde yer alıyor. 1940'ların sonlarında Chicago Üniversitesinden arkeologlar, 10 günlük ilk kazı çalışmasında sadece Halaf'ın yaşam evresini buldu.

Yaklaşık altı yıllık bir çalışmanın ardından burada “Halaf, Kalkolitik, Tunç ve İslam” olmak üzere dört farklı çağa ait kalıntılar bulundu.