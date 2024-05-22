Sudani, taziye merasimi için Tahran'da

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, helikopter kazasında vefat eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin taziye merasimine katılmak üzere Tahran’a gitti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Muhammed Şiya Sudani başkalığındaki heyetin İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberlerindekilerin taziye merasimine katılıp, başsağlığı dileklerini iletmek üzere Tahran’a ulaştığı belirtildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından 21 Mayıs 2024'te yapılan açıklamaya göre Başkan Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başkan Yardımcısı Mustafa Seyid Kadir, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve İçişleri Bakanı Reber Ahmed’den oluşan üst düzey bir heyet, İbrahim Reisi ve beraberindekiler için İran'da düzenlenecek taziye merasimine katılacak.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü bulunduğu helikopterin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.