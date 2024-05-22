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Nebez Abdülhamid: Nüfus sayımı için tüm hazırlıklarımızı yaptık

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kürdistan Erbil Nüfus sayımı Kürdistan Bölgesi

Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamid, nüfus sayımı için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtirken, sayım için 15 bin çalışana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Kaymakam Abdülhamid, bugün (22 Mayıs 2024) gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Kürdistan’da nüfus sayımı için, o gün Irak ve Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının nüfus sayımını yapacak ekiplere liderlik etmeleri için çok sayıda çalışana eğitim verildiğini aktardı.

“Tüm taraflar, o gün nüfus sayımının başta öğretmenler olmak üzere 15 bin çalışana ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.” diyen Nebez Abdülhamid, “Biz merkez ilçe olarak tüm hazırlıkları yaptık, polis ekipleri bu ekiplerin yanında olacak ve onlara yardımcı olacak, sağlık ekipleri, trafik polisleri temin edildi.” ifadesini kullandı.

Nüfus sayımının Kürdistan Bölgesi’nde 2 gün süreceğini söyleyen Kaymakam Abdülhamid, “Süreç, Erbil'in İbn Mustawfi Mahallesi'nde başlayacak, özel ve ticari binaların bulunduğu yerlerin çevrelenmesi, numaralandırılması ve formların elektronik ortamda doldurulması sağlanacak.” diye konuştu.

Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamid, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

“Bu sürecin Baas rejimi döneminde yapılan daha önceki nüfus sayımlarından farkı 15 gün sürmesidir. Sokağa çıkma yasağı yeni bir şekilde uygulanacak. Nüfus sayımı için tüm hazırlıklarımızı yaptık.”

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