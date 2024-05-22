Begerd Talabani: Toplu martı ölümleri büyük ölçüde kontrol altına alındı

Kürdistan Bölgesi Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, Dukan’da yaşanan toplu martı ölümlerinin durdurulması için atılan adımların faydalı olduğunu ve durumun büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Begerd Talabani ile Sağlık Bakanı Saman Berzinci, bugün (22 Mayıs 2024) düzenledikleri basın açıklamasında, toplu martı ölümlerine değindi.

Durumun büyük ölçüde kontrol altına alındığına ve martıların hayatının neredeyse normale döndüğüne dair günlük veteriner raporları aldıklarını aktaran Bakan Talabani, martılar arasında yayılan hastalığın çevredeki diğer kuş türlerinde yayılmadığını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı ve FAO ile koordineli olarak salgını kontrol altına almak için birlikte çalıştıklarını belirten Bakan Talabani, her yıl yaz aylarında sıkça görülen hemorjik ateş vakalarına ilişkin şu ifadelerde bulundu:

“Tarım Bakanlığı teknik prosedürleri başlattı ve Veteriner Genel Müdürlüğü, Kürdistan Bölgesi'ndeki veterinerlik müdürlüklerinin heyetlerini, hayvanların tutulduğu yerleri ilaçlama süreçlerinde doğrudan denetledi. Özellikle Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde hemorjik ateş vakalarının yayılmasını önlemek için çeşitli yönergeler yayınlandı ve kurban nedeniyle salgının yayılma riski artıyor.”