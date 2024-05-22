Genel

ÖHD'den Kürtçe eğitim için kampanya

author_image Kurdistan24
türkiye ÖHD Kürtçe eğitim Türkiye TBMM

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Kürtçenin eğitim dili olması talebiyle başlatacağı kampanya kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunacak. 

Kürtçenin eğitim dili olması için bir kampanya hazırlığında olan ÖHD, hukuk örgütlerinin imzasına açılacak başvuru dilekçesini TBMM ve Eğitim Bakanlığına sunacak.

MA’ya konuşan ÖHD üyesi avukat Baran Elma, Kürt çocuklarının evde konuştuğu dille okulda kullanacakları dilin aynı olmasını istediklerini belirtti.

Elma, "Bu da Kürt çocuklarının aslında okul ve ev arasındaki dillerinde bir sorun yaratmayacaktır. Ayrıca çocuklar asimilasyon politikalarını uygulayan bu sistemden kurtulacak. Bir de anadilde eğitim bir insan hakkıdır ve herkesçe tanınmalıdır." şeklinde konuştu.

Kürtlerin anadilde eğitim hakkını savunduklarını ifade eden Elma, Türkiye'de resmi sistemde Kürtçenin tanınmadığını hatırlattı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv