ÖHD'den Kürtçe eğitim için kampanya

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Kürtçenin eğitim dili olması talebiyle başlatacağı kampanya kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunacak.

Kürtçenin eğitim dili olması için bir kampanya hazırlığında olan ÖHD, hukuk örgütlerinin imzasına açılacak başvuru dilekçesini TBMM ve Eğitim Bakanlığına sunacak.

MA’ya konuşan ÖHD üyesi avukat Baran Elma, Kürt çocuklarının evde konuştuğu dille okulda kullanacakları dilin aynı olmasını istediklerini belirtti.

Elma, "Bu da Kürt çocuklarının aslında okul ve ev arasındaki dillerinde bir sorun yaratmayacaktır. Ayrıca çocuklar asimilasyon politikalarını uygulayan bu sistemden kurtulacak. Bir de anadilde eğitim bir insan hakkıdır ve herkesçe tanınmalıdır." şeklinde konuştu.

Kürtlerin anadilde eğitim hakkını savunduklarını ifade eden Elma, Türkiye'de resmi sistemde Kürtçenin tanınmadığını hatırlattı.