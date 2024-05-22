Saman Berzinci: Irak'ta 50 hemorajik ateş vakası görüldü

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzinci, Irak’ta 50, Kürdistan Bölgesi’nde 2 hemorajik ateş vakasının tespit edildiğini belirtirken, Irak genelinde görülen vakaların 8’inin ölümle sonuçlandığını bildirdi.

Bakan Saman Berzinci, bugün (22 Mayıs 2024) gerçekleştirdiği basın açıklamasında, bulaşıcı hastalıkların kontrolüne yönelik önemli bir program oluşturduklarını ve programın rutin bir şekilde günlük olarak yürütüldüğünü dile getirdi.

İnsanlar arasında yayılan farklı bulaşıcı hastalıkların vaka sayısının tespiti, kontörlü ve azaltılması için özel programlar olduğu söyleyen Bakan Berzinci, şu ifadeleri kullandı:

“Hastalıkların pek çok farklı şekli ve özelliği vardır, ancak bu hastalıkların bir kısmı kuşlar ile insanlar, hayvanlar ile insanlar ya da tarım ürünleri ile insanlar arasında yaygın görülen hastalıklardır. Bu nedenle Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, bağımsız idareler ve sağlık sektörüne ait daireler, tarım ve veteriner ekipleriyle sürekli irtibat halindeyiz.”

Her yıl olduğu gibi bu mevsimde bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi için hazırlıklarının sürdürdüklerini kaydeden Sağlık Bakanı, vakaların yayılmadan önce kontrol altına alınmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Mevsim geçişleri ve iklim değişikliğinin yaşandığı bu süreçte hemorajik ateş ve kolera vakalarının sıkça görüleceğini hatırlatan Bakan Berzinci, özellikle çoğu ölümle sonuçlanan hemorajik ateş vakalarının yayılmasının önlenmesi için özenle çalışmalar yürütüldüğüne işaret etti.

Hemorajik ateş vakalarına ilişkin Bakan Berzenci, “Hastalık Irak'ta mevcut ve Kürdistan Bölgesi'ndeki 2 vaka dün tespit edilmişti. Irak'ta 50 hemorajik ateş vakası var ve bunların 8’i ölümle sonuçlandı. Dün tespit edilen vakalardan biri ölümle sonuçlandı.” dedi.