Politika

Çin, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde 8 bin okul inşa edecek

Irak’ın Çin Büyükelçisi, diplomatik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirileceğini açıkladı
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kürdistan Çin otomobil ticaret

Irak’ın Çin Cumhuriyeti Büyükelçisi Şoreş Said, Irak ile Çin arasındaki ticaret hacminin bu yıl 1,1 oranında artmasının planlandığını belirtirken, Çin’in Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde 8 bin okul binasını inşa edeceğini söyledi.

Kurdistan24’e özel açıklama yapan Irak’ın Çin Büyükelçisi Said, Çin'in Irak'la ikili ticaretinin geçen yıl 50 milyar dolar olduğunu, ancak bu yıl ticaret hacminin 55 milyar dolara çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

“Yatırım karşılığı petrol anlaşmasının bir parçası olarak Çin Hükümeti Irak'ta 8 bin okul inşa edecek ve bunların bir kısmı Kürdistan Bölgesi'nde yer alacak.” diyen Şoreş Said, “Çin Basra'da, Irak ise Çin'in güneydoğusundaki Guangzhou şehrinde bir konsolosluk açarak iş adamlarının daha fazla alışveriş yapmasını kolaylaştırdı.” dedi.

Irak’ın Çin Büyükelçisi, “Irak, Çin'in ikinci büyük petrol tedarikçisidir.” açıklamasında da bulundu.

Irak ile Çin arasında otomobil ticareti kapsamında resmi bir anlaşma olmadığına değinen Şoreş Said, “Önümüzdeki üç yıl içinde kalite Irak iklimine dayanacak şekilde üretilecek, ancak şu ana kadar iki hükümet arasında otomobil ihracatına ilişkin resmi bir hükümet anlaşması yok, yalnızca şirketler arasında ticari sözleşmeler var.” ifadesini kullandı.

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