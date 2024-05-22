Genel

Savaş ve seferberlik ilanına artık Erdoğan karar verecek

author_image Kurdistan24
türkiye Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği

Türkiye’de seferberlik ve savaş hali ilanı kararı artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınabilinecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü” yürürlükten kaldırıldı yerine “Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği” getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikle, Bakanlar Kurulu kararı ile 1990 yılında yürürlüğe giren "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı ve yerine "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı Erdoğan tarafından alınabilecek.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv