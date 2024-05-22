Savaş ve seferberlik ilanına artık Erdoğan karar verecek

Türkiye’de seferberlik ve savaş hali ilanı kararı artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınabilinecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre “Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü” yürürlükten kaldırıldı yerine “Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği” getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikle, Bakanlar Kurulu kararı ile 1990 yılında yürürlüğe giren "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı ve yerine "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı Erdoğan tarafından alınabilecek.