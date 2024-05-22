Ano Jawhar: Başkan Barzani olmasaydı bu 5 sandalyeyi de göremezdik

Hammurabi Koalisyonu lideri Ano Cewher, bileşenlerin kota sandalyelerinin iadesine ilişkin, “Başkan Barzani olmasaydı bu beş sandalyeyi de göremezdik.” dedi.

Irak Yüksek Yargı Konseyine ait Seçim Yargı Komitesi; Kürdistan Bölgesi'ndeki bileşenler tarafından iletilen bir dizi şikayete 21 Mayıs’ta verdiği yanıtta, Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden 5’inin bileşenlere tahsis edilmesine karar verdi.

Böylece Kürdistan Parlamentosundaki 100 sandalyeden 95 sandalye siyasi partilere, diğer 5 sandalye ise bileşenlere tahsis edilmiş olacak.

Kurdistan24’e konuşan Ano Cewher, “Bu kararı reddetmiyoruz ama Kürdistan Bölgesi'ndeki bileşenlerin hakları açısından büyük bir utançtır. Ermenilerin, Süryanilerin, Hıristiyanların ve Keldanilerin koltukları yarıdan daha az bir oranda azaltılmıştır. Yani 5 koltuğu 2 koltuk yapmışlar ve bu iki koltuğu da bölüştürmüşler.” diye konuştu.

Hammurabi Koalisyonu lideri, “Nüfusumuzun yüzde 99'u Erbil ve Badinan bölgesinde. Sadece Duhok bölgesinde 200'e yakın köyümüz var ama Halepçe ve Süleymaniye bölgelerinde tek bir köyümüz yok. Erbil ve Duhok'ta Süryanice eğitim veren 52 okul var, bunlarda yaklaşık 7 bin öğrenci ile 650 öğretmen ve personel bulunmaktadır. Buna karşılık Süleymaniye ve Halepçe'de tek bir Süryanice eğitim veren okul bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 12 siyasi güçlerinin bulunduğunu ve bunlardan birinin bile Süleymaniye bölgesinde tek bir karargahının bulunmadığının altını çizen Cewher, “Bu KYB ve KDP'nin hatası değil, bu iki partinin varlığından önce de var olan demografik yapımızdır.” şeklinde konuştu.

“Başkan Barzani olmasaydı bu beş sandalyeyi de göremezdik.” diyen Ano Cewher, lideri olduğu koalisyonun “Hıristiyan Koalisyonu” adında daha büyük bir koalisyon kurduğunu ve seçimlere katılıp katılmayacaklarına henüz karar vermediklerini söyledi.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 21 Mayıs 2024’te Seçim Yargı Komitesinin kararını onayladı. 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü yayınlanan karar tasarısına göre bileşenlere tahsis edilen sandalyeler şu şekilde dağıtılacak:

1. Erbil: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

2. Süleymaniye: 2 sandalye (biri Hristiyanlar, diğer Türkmenler için)

3. Duhok: 1 sandalye Ermeniler için