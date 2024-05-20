Norveç, İrlanda ve İspanya'dan "Filistin" adımı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç'in Filistin devletini tanıyacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Beklenen duyurunun gelmesiyle Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'in 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıyacağı belirtildi.

Jonas Gahr Store, "Hem İsrailliler hem de Filistinliler için siyasi çözüm sağlayan tek alternatifi, yani iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasını sürdürmemiz gerekiyor" diyerek iki devletli çözüme işaret etti.

Ardından İrlanda ve İspanya da Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurdu.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki haftalarda bu konuda adım atmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacaklarını açıkladı.

Aylardır süren İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki çatışmaların şiddeti arttıkça, dünya genelinde Filistin Devleti'nin tanınması çağrıları da yeniden canlandı.

Malta ve Slovenya gibi ülkeler de “uygun şartlar oluştuğunda” Filistin'i tanımaya hazır olduklarını beyan etmişti. Bu, Filistin Devleti'nin uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yaser Arafat, 15 Kasım 1988'de tek taraflı olarak Kudüs'ü başkenti olarak belirleyen bağımsız bir Filistin Devleti'ni ilan etti. Bu duyuru, Cezayir'deki Filistin Ulusal Konseyi toplantısında yapıldı ve Cezayir, bağımsız Filistin Devleti'ni resmen tanıyan ilk ülke oldu.

Avrupa’da da Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeler var. Ancak, Batı Avrupa ülkeleri arasında bu tutum pek yok. Öyle ki İsveç, birliğe katıldıktan sonra 2014 yılında, Batı Avrupa'da Filistin Devleti'ni tanıyan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi oldu.

AB'ye girmeden önce Filistin’i tanıyan ülkeler de var. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kıbrıs, Polonya ve Romanya bu ülkeler arasında yer alıyor.