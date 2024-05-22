Kürdistan Bölgesi heyeti Reisi'nin taziyesi için Tahran'da

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden üst düzey bir heyet, helikopter kazasında vefat eden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin taziye merasimine katılmak için Tahran’a ulaştı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre heyet, Başkan Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başkan Yardımcısı Mustafa Seyid Kadir, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve İçişleri Bakanı Reber Ahmed’den oluşmakta.

Öte yandan Irak Başbakanlık Basın Ofisinden bugün yapılan açıklamada, Muhammed Şiya Sudani başkalığındaki heyetin İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberlerindekilerin taziye merasimine katılıp, başsağlığı dileklerini iletmek üzere Tahran’a ulaştığı belirtilmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü bulunduğu helikopterin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.