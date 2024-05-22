Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Üretilen gaz Kürdistan Bölgesi'nin izni olmadan satılmamalı

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, üretilen gazın hiçbir miktarının Kürdistan Bölgesi’nin izni olmadan satılmaması gerektiğini savundu.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bugün (22 Mayıs 2024) yazılı bir açıklama yayınladı.

Kor Mor sahasından elde edilen gaz üretiminin, Pearl Petroleum (Dana Gas) ile yapılan sözleşme kapsamında enerji sektörüne tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada, “üretilen gazın hiçbir miktarının Kürdistan Bölgesi Hükümetinin izni olmadan hiçbir tarafa satılmaması gerektiğinin” altı çizildi.

Sahada günlük 4 bin 200 MW elektrik üretilirken, bunun 2 bin 800 MW'ı Kürdistan Bölgesi'ne, geri kalanı ise Kerkük ve Musul illerine gönderiliyor. Sahadaki doğal gaz rezervlerinin 8 trilyon 200 milyar fit küpten fazla olduğu tahmin ediliyor.

Kor Mor gazı, Kürdistan Bölgesi'nin elektriğinin %67'sini sağlayan Çemçemal ve Erbil enerji santrallerine borularla taşınıyor.

2007’de kurulan ve Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesinde bulunan Kor Mor gaz sahası BAE merkezli Dana Gas şirketi tarafından işletiliyor.