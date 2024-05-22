Sağlık

Akre’de iki dang humması vakası tespit edildi

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Akre
Akre
kürdistan dang humması Akre

Duhok’un Akre ilçesinde iki dang humması vakasının tespit edildiği bildirildi.

Akre Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede iki dang humması vakasının tespit edildiği belirtilirken, hastalardan birinin (48) Duhok'taki bir hastaneye, ardından da Erbil'deki bir hastaneye sevk edildikten sonra hayatını kaybettiği kaydedildi.

Diğer hastanın (60) ise durumunun iyi olduğu, gerekli tedavileri aldıktan sonra taburcu edildiği duyuruldu.

- Dang humması nedir?

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe yol açan hastalık, bazı vakalarda ölüme neden oluyor.

Vaka sayıları, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Bu hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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