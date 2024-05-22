Irak Parlamentosu Halepçe'nin bombalandığı günü resmi tatil ilan etti

Irak Parlamentosunun Halepçe'nin bombalandığı günü resmi tatil ilan ettiği duyuruldu.

Milletvekili Nehro Rewandizi, K24'e yaptığı açıklamada Irak Parlamentosunun Halepçe'nin bombalandığı 16 Mart'ı ülke genelinde resmi tatil ilan ettiğini söyledi.

16 Mart 1988 yılında çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 5 bini aşkın Kürt, Irak’ın devrik diktatörü Saddam Hüseyin'in emriyle Halepçe'ye savaş uçaklarıyla düzenlenen bombardımanda kullanılan kimyasal silahlarla şehit düştü.

Tarihe “Halepçe Katliamı” olarak geçen bu insanlık dışı saldırı, Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas rejiminin Kürt halkına karşı 1986-1989 yılları arasında sistematik olarak sürdürdüğü Enfal Soykırımı’nın en acı ve en son etabıydı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre bu kimyasal saldırı, günümüze kadar 43 bin 753 aşkın kişinin ölümüne, 61 bin fazla kişinin de sakat kalmasına sebep oldu. Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi, hardal gazı kullanıldığını teyit etti.