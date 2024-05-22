Politika

Kürdistan Bölgesi heyeti Tahran'da İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı

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Kürdistan Bölgesi heyeti Tahran'da Reisi'nin taziye merasimine katıldı
Kürdistan Bölgesi heyeti Tahran'da Reisi'nin taziye merasimine katıldı
kürdistan İbrahim Reisi Kürdistan Bölgesi helikopter kazası İran

Kürdistan Bölgesi heyetinin, helikpter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için Tahran’da düzenlenen taziye merasimine katıldığı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından bugün (22 Mayıs 2024) yapılan açıklamaya göre Başkan Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başkan Yardımcısı Mustafa Seyid Kadir, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve İçişleri Bakanı Reber Ahmed’den oluşan hükümet heyeti İran’ın başkenti Tahran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve arkadaşları için düzenlenen taziye merasimine katıldı.

Kürdistan Bölgesi heyeti Tahran'da İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı

Açıklamada, heyetin, İran İslam Cumhuriyeti'nin liderliğine, hükümetine ve halkına, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile arkadaşlarının ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Kürdistan Bölgesi heyeti Tahran'da İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü bulunduğu helikopterin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

Kürdistan Bölgesi heyeti Tahran'da İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kürdistan Bölgesi heyeti Tahran'da İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı
Kürdistan Bölgesi heyeti Tahran'da İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı
Kürdistan Bölgesi heyeti Tahran'da İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı
Kürdistan Bölgesi heyeti Tahran'da İbrahim Reisi'nin taziye merasimine katıldı
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