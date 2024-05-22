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Başbakan Barzani’nin gözetiminde dört üniversitenin ortak sempozyumu gerçekleştirdi

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Sempozyum
Sempozyum
kürdistan sempozyum Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin gözetiminde düzenlenen Salahaddin, Duhok, Soran ve Zaho üniversitelerinin ortak sempozyumunda federalizm sistemi ele alındı.

Bugün (22 Mayıs 2024) başkent Erbil'de Salahaddin, Duhok, Soran ve Zaho üniversitelerinin ortak sempozyumu düzenlendi.

Salahaddin Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre sempozyumda, yetkilerin federal hükümet ile bölgesel hükümetler arasında bölündüğü ve bileşenlerin haklarının korunduğu karma devlet biçimi ile federalizm sistemi ele alındı.

Federal Mahkeme kararlarının da görüşüldüğü sempozyumda mahkemenin Irak Anayasası ve federal sistemin anayasal ilkeleri ile Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarını tam olarak korumadığına dikkat çekildi. Ayrıca mahkeme kararlarının Kürdistan Bölgesi'nin anayasal ilkelerini, federal sistemini ve anayasal haklarını etkilediğine işaret edildi.

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