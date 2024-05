Mesrur Barzani: İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin taziyesine katıldık

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin taziye merasimine katıldıklarını bildirdi.

Başbakan Barzani, bugün (22 Mayıs 2024) sosyal medya platformu Facebook ve X hesaplarından paylaşımda bulundu.

Mesrur Barzani Facebook paylaşımında, “Bugün Kürdistan Bölgesi üst düzey heyeti olarak Tahran’da İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin taziye merasimine katıldık." sözlerini kullanırken, X hesabındaki paylaşımında, "İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin vefatından dolayı taziyelerimizi ilettik.” ifadelerine yer verdi.

We conveyed our condolences in Tehran today for the loss of the President of the Islamic Republic of Iran and his companions. pic.twitter.com/veOQAbP22j