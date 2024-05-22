Politika

Mesrur Barzani: İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin taziyesine katıldık

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kürdistan Mesrur Barzani İbrahim Reisi helikopter kazası taziye merasimi

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin taziye merasimine katıldıklarını bildirdi.

Başbakan Barzani, bugün (22 Mayıs 2024) sosyal medya platformu Facebook ve X hesaplarından paylaşımda bulundu.

Mesrur Barzani Facebook paylaşımında, “Bugün Kürdistan Bölgesi üst düzey heyeti olarak Tahran’da İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin taziye merasimine katıldık." sözlerini kullanırken, X hesabındaki paylaşımında, "İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin vefatından dolayı taziyelerimizi ilettik.” ifadelerine yer verdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü bulunduğu helikopterin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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