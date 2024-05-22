Mesrur Barzani: İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin taziyesine katıldık

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin taziye merasimine katıldıklarını bildirdi.

Başbakan Barzani, bugün (22 Mayıs 2024) sosyal medya platformu Facebook ve X hesaplarından paylaşımda bulundu.

Mesrur Barzani Facebook paylaşımında, “Bugün Kürdistan Bölgesi üst düzey heyeti olarak Tahran’da İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin taziye merasimine katıldık." sözlerini kullanırken, X hesabındaki paylaşımında, "İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin vefatından dolayı taziyelerimizi ilettik.” ifadelerine yer verdi.

We conveyed our condolences in Tehran today for the loss of the President of the Islamic Republic of Iran and his companions. pic.twitter.com/veOQAbP22j — Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 22, 2024

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs Pazar günü bulunduğu helikopterin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, helikopter kazasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında yer aldığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.