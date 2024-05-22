Yaşam

Uzmanlar uyardı: Küresel ısınma şiddetli türbülansların sayısını artıracak

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dünya türbülans küresel ısınma

Uzmanlar, iklim değişikliğinin yaralanmalara veya ölüme yol açan türbülansların artmasına yol açtığını belirtiyor.

Melbourne Üniversitesinden Profesör Todd Lane, dün (22 Mayıs 2024) İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yolları'na ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 1 yolcunun hayatını kaybetmesi, 30'dan fazla yolcunun yaralanmasının ardından ABC News Avustralya'ya değerlendirmelerde bulundu.

İklim değişikliğinin yaralanmalara veya ölüme neden olan türbülansların artmasına yol açtığına dikkat çeken Lane, Küresel ısınmanın rüzgarların akış yönlerini ve hava akımlarını etkilediğini, bu durumun türbülansların daha sık meydana gelmesine yol açtığını ifade etti.

Lane, iklim değişikliğiyle birlikte gök gürültülü fırtınaların şiddetinin de artığını, bunun da daha şiddetli türbülanslara yol açtığını dile getirdi.

21 Mayıs’ta Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçak, 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatıyla tropikal fırtınaların yaşandığı bölgedeki hava sahasında şiddetli türbülansa girmişti.

Olayda yolculardan biri hayatını kaybetti, 30'dan fazlası da yaralandı.

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