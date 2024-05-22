Politika

Erbil Valisi, 44. Frankofon Ülkeleri Uluslararası Kongresi'ne katıldı

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Erbil Valisi, 44. Frankofon Ülkeleri Uluslararası Kongresi'ne katıldı
Erbil Valisi, 44. Frankofon Ülkeleri Uluslararası Kongresi'ne katıldı
kürdistan çevre iklim değişikliği Umed Xoşnaw İsviçre Erbil Valisi Frankofon Ülkeleri

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, İsviçre’de düzenlenen 44. Frankofon Ülkeleri Uluslararası Kongresi kapsamında, birçok belediye başkanı ve vali ile görüştü.

Vali Xoşnaw, bugün (22 Mayıs 2024) İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenen Frankofon Ülkeleri Uluslararası Kongresi’ne katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Erbil Valisi Xoşnaw, kongre kapsamında ülkenin kaymakamları, belediye başkanları ve valileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi ile Frankofon ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve koordinasyonun güçlendirilmesine vurgu yapan Erbil Valisi, turizm, iklim değişikliği ve kent gelişimi gibi konuları ele aldı.

“Uluslararası İş Birliği ve Yerel Yönetimler, Yenilik Merkezi” başlığı altında 50 farklı ülkeden 500 vali, belediye başkanı ve kaymakamın katılımıyla gerçekleştirilen kongerinin 24 Mayıs’a kadar devam etmesi planlanıyor.

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