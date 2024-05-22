Sağlık

Gazzeli yaralılar uçakla Bağdat'a götürüldü

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İsrail saldırılarında yaralanan 27 Filistinli Gazze'den uçakla Irak’ın başkenti Bağdat’a götürüldü.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Hani İkabi, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında yaralanan 27 Gazzelinin tedavi için Bağdat'a götürüldüğünü söyledi.

Yaralıların Bağdat'ın Medinel Tıp’ta (Tıp Kenti) tedavi altına alındığını belirten İkbali, yaralılara her türlü tıbbi yardımın sağlandığını bildirdi.

Bunun son konvoy olmayacağını kaydeden Bakan Yardımcısı İkbali, “Yaralıları karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı saldırı düzenlemişti. Verilere göre saldırılarda 1400’den fazla İsrailli öldürülmüştü.

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