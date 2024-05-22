İngiltere 4 Temmuz'da erken seçime gidecek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede genel seçimin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Sunak, haftalık kabine toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu.

Ülkenin son 5 yılda en zorlu dönemlerden geçtiğini söyleyen Sunak, İngiltere'nin bu zorluklarla mücadele ettiğini dile getirdi.

kraldan parlamentonun feshini istediğini belirten Sunak, şunları kaydetti:

"Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz."

Seçmenlerin ülke için net planı ve cesur eylemleri olan bir parti seçmesi çağrısında bulun İngiltere Başbakanı, seçim kampanyası boyunca her oy için mücadele edeceğini, seçmenin güvenini kazanacağını ve sadece kendi liderliğindeki bir Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomik istikrarı sağlayacağını savundu.