Kürdistan Bölgesi heyeti Brüksel'de

Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen törende Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Erbil ve Duhok'ta yürüttüğü projeler görüşüldü.

Duhok Valisi Ali Tatar başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi heyeti, 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü, Avrupa Birliği (AB) ve UNESCO tarafından düzenlenen törene katılmak için Belçika'nın Brüksel kentine resmi bir ziyarette bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin AB Temsilcisi Dilawer Ajgeyi ve Irak'ın Belçika Büyükelçisi Ahmed Berwari’nin de hazır bulunduğu törende AB'nin desteğiyle Erbil Kalesi'ndeki tarihi yerlerin bir kısmının restore edilmesi ele alındı.

Erbil Kalesi Restorasyon Yüksek Komitesi Başkanı Nihad Koca, K24'e yaptığı açıklamada UNESCO'nun daveti üzerine törene katıldıklarını söyledi.

UNESCO’nun desteklerine değinen Koca, "(UNESCO) Ortağımız kalacak ve tarihi yerleri birlikte restore edeceğiz. Hedefimiz Erbil Kalesi ve Şaneder Mağarası’na turistleri cezbetmek.” dedi.

Duhok Valisi Ali Tatar ise UNESCO'nun daveti üzerine törene katıldıklarını belirterek, UNESCO'nun Erbil ve Duhok'ta yürüttüğü projeler hakkında konuştuklarını açıkladı.

Tarihi mekanlarının restorasyonunu da ele aldıklarını kaydeden Tatar, Şaneder Mağarası'na turist çekmek ve mekanın ekonımik toparlanma faktörü haline gelmesi için yapılması gerekenlerden söz edildiğini sözlerine ekledi.