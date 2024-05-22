Milli Eğitim Bakanlığından bir heyet Dünya Eğitim Forumu’na katıldı

Kürdistan Bölgesi Milli Eğitim Bakanlığından bir heyet Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'na katıldı.

Eğitim Bakanı Alan Heme Said ve beraberindeki heyet bugün (22 Mayıs 2024) Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'na katılım gösterdi.

140 eğitim, yüksek öğretim bakanı, eğitimci, uluslararası eğitim şirketi ve kuruluşunun katıldığı forum kapsamında Bakan Alan Heme Said, Yeni Zelanda Eğitim Bakanı Erica Stanford ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Yeni Zelanda eğitim sektörünün Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) alanındaki başarılı deneyimi görüşüldü.